Sette anni senza Giulio: la fiaccolata a Fiumicello nel ricordo di Regeni

«Stiamo cercando di andare avanti. Faremo di tutto per non fermarci. Ci auguriamo che qualcuno delle istituzioni possa aiutarci a trovare una chiave per iniziare finalmente il processo». Claudio Regeni, il padre di Giulio, il ricercatore friulano torturato e ucciso, sette anni fa, in Egitto, ha scandito queste parole nella serata di mercoledì 25 gennaio, in una sala Bison affollata, a Fiumicello, dopo aver acceso una, dieci, cento e molte altre torce, invocando verità e giustizia per quel figlio strappato alla vita da mani disumane. (videoservizio di Katia Bonaventura)

02:42