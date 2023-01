Apu, ascolta i consigli di Alibegovic: «Per vincere a Bologna bisogna tenere il ritmo basso»

UDINE. Cuore in tumulto domenica pomeriggio per Teoman Alibegovic. Il campione sloveno, classe 1967, ha vissuto due tappe fondamentali della sua carriera a Udine (epoca Snaidero, da giocatore e da allenatore) e alla Fortitudo, di cui è stato giocatore prima e dirigente poi.

“Teo” è considerato una bandiera della “Effe” e vive nel capoluogo friulano, tanto da essere una presenza costante al Carnera, per cui è facile comprendere che vive l’avvicinarsi alla gara del PalaDozza con un miscuglio di sentimenti.

Alibegovic, come presenterebbe Fortitudo-Apu?

«Udine è senza dubbio più consolidata della Fortitudo, che sta vivendo una stagione di transizione. Sono convinto però che sarà una partita aperta, è difficile fare un pronostico, anche perché entrambe recentemente hanno attraversato qualche turbolenza. La “Effe” ha dalla sua il fattore campo, a Bologna si può vincere solo giocando controllato come ha fatto Cividale domenica scorsa».

L’ha stupita l’impresa della Gesteco al PalaDozza?

«Non direi, si vede perfettamente la mano di un coach esperto come Pillastrini. La sua squadra ha rallentato il gioco quando poteva venir fuori il blasone della Fortitudo e ha spinto in contropiede con un grande Rota. Ottimo giocatore, la sua crescita mi fa enorme piacere perché è una delle scoperte della mia academy».

L’altro uomo copertina di domenica scorsa è Ale Gentile.

«Uno con la personalità grande come un Everest. La sua leadership è una delle qualità che lo contraddistinguono, è un giocatore che vuole prendersi gli ultimi tiri e non avere rimpianti sul risultato. Non è un caso se contro Rimini ha risolto il match all’overtime. Gentile nella sua carriera ha avuto un po’ di sfortuna, ma spero che l’Apu possa essere una tappa per la sua rinascita. Resta uno dei migliori italiani in circolazione, bravo Pedone che ha avuto il fiuto di portarlo a Udine. Con la crescita di Gentile sta iniziando a giocare bene anche Gaspardo e questo mi piace molto».

L’Apu è reduce da una piccola rivoluzione. Che idea si è fatto?

«Cambiare conviene sempre, quando c’è la volontà di migliorare. Io credo che Udine fosse costretta a fare qualcosa, la chimica di squadra non stava funzionando. Con Finetti sono arrivate tre vittorie in quattro partite, quindi avanti così: si chiama “performance business”. Chi vince ha sempre ragione, non serve fare filosofia».

Che idea si è fatto dell’esonero del suo ex coach Boniciolli?

«Non so cosa si successo di preciso. È chiaro che i risultati non gli stavano dando ragione. Tutte e due le parti, secondo me, dovevano tirare il freno a mano alla fine della scorsa stagione. Era meglio per entrambi. Forse era lui a dover dire “basta”, ma mi rendo conto che possa aver prevalso l’idea romantica di bissare la promozione in A1 centrata con la Snaidero. Pedone è stato leale, non ha voluto provare altre soluzioni. Hanno scelto di andare avanti insieme, difficile rimproveragli qualcosa, perché in certe situazioni ci sono tanti fattori di cui tenere conto».

Come spiega l’involuzione della Fortitudo?

«Ha voluto questo tipo di stagione e si va avanti così. La necessità era di consolidare il bilancio, solo che stiamo parlando di una piazza esplosiva, tutti vogliono che la Fortitudo vinca sempre. Bisognava avere il coraggio di dire “non siamo pronti per vincere”. Gli ultimi anni sono stati faticosi, ma per ora va bene così, almeno non si perdono altri soldi. Ho una certezza: alla fine la “Effe” tornerà in auge. C’è tanta passione attorno e non è solo una squadra. È una religione».

Quali giocatori potrebbero decidere il match?

«Per Udine l’asse Gentile-Gaspardo, per Bologna il trio Fantinelli-Cucci-Thornton. Sono due squadre esperte, con tanti giocatori importanti, ma l’Apu ha due americani migliori mentre la Fortitudo in pratica ne ha uno solo. Briscoe ha classe, Sherrill non l’avrei preso ma sa punire le difese».

Lei per chi tiferà?

«Per la pallacanestro. Impossibile scegliere, sono molto legato alla Fortitudo e Udine è la mia città. Spero che sia una bella partita e che sugli spalti ci sia un tifo sobrio». —

