Cade da un terrazzo al settimo piano durante una festa: ecco chi era l'udinese morto a 34 anni

Un uomo di 34 anni è stato trovato morto nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, attorno alle due e mezza, nel centro di Trieste. Il corpo è stato rinvenuto in una corte interna di via Milano, al civico 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Da quanto si è appreso, il giovane stava partecipando a una festa quando è precipitato da un terrazzo al settimo piano. Accertamenti sono in corso per capire la dinamica della tragedia.

Il trentaquattrenne trovato morto in via Milano 11 è Filippo Novello, di Udine. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia (sul posto è intervenuto anche il personale della Scientifica), il 34enne stava partecipando a una festa tra amici un appartamento al settimo piano, un sorta di attico.

A un certo punto il trentaquattrenne ha riferito ai presenti che sarebbe uscito a fumare. Dopo un po', visto che non faceva più rientro, gli amici si sono preoccupati e sono usciti a controllare. Il giovane era precipitato di sotto. La rete che delimita il terrazzo è stata trovata leggermente piegata.