Entra in casa e si trova davanti tre estranei: i ladri si danno alla fuga

CODROIPO. Tentato furto nella tarda serata di giovedì 26 gennaio a Codroipo, in un’abitazione di via San Rocco. Una donna, rientrando a casa, si è accorta che sulla porta d’ingresso c’erano segni di forzatura e una volta entrata in casa ha sorpreso tre malviventi all’opera.

Alla vista della signora gli intrusi sono subito fuggiti, senza riuscire a portar via nulla di valore. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato un’indagine.