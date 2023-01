Sci senza limiti, nel weekend aperti tutti gli impianti in Friuli Venezia Giulia

UDINE. Tutto aperto sulle piste del Friuli Venezia Giulia per l’ultimo fine settimana di gennaio. Grazie a un meteo finalmente ottimale per la montagna: nevicate in quota e a valle, abbassamento delle temperature e innevamento artificiale sono state condizioni ideali per ottimizzare le piste, consentendo a PromoTurismoFvg di preparare il demanio sciabile per il resto della stagione.

Tutti gli impianti aperti, dunque a Piancavallo, Sella Nevea e Ravascletto/Zoncolan, così come a Sappada e a Forni Avoltri, Sauris, dove nella giornata di venerdì 27 gennaio ha aperto la pista Zheile.

A Tarvisio, tra sabato 28 e domenica 29 gennaio riapriranno tutti i tracciati, a Forni di Sopra resteranno chiuse solo le piste Davost Sud e Cimacuta Bis. Tra le novità va registrata anche l’apertura di Pradibosco, che inaugurerà la stagione domenica 29 gennaio.

Suggerendo di consultare sempre il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve) per tutte le notizie in tempo reale, PromoTurismoFvg invita gli sciatori che nei prossimi giorni sceglieranno i comprensori sciistici della regione ad acquistare online lo skipass e la Ticket Card, evitando code e rallentamenti alle casse dei poli sciistici. Coloro che possiedono già la card potranno “caricare” i biglietti e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti, altrimenti occorrerà registrarsi sul sito, recarsi alle biglietterie per il ritiro della “Ticket Card” (costo di 5 euro con validità di cinque anni) e procedere come spiegato nel tutorial disponibile su www.turismofvg.it/ProxyVFS.axd?snode=289482&stream.

Sul portale, all’indirizzo https://fvg.axess.shop/it, sono disponibili gli skipass giornalieri, CartaNeve, Sci@sempre, Sci@ore. Chi compra lo skipass, ma è ancora sprovvisto di “Ticket Card”, riceverà un voucher e dovrà recarsi alle casse per la conversione del biglietto.

Rimane attiva anche la promozione realizzata in collaborazione con Aspiag Service “Sciare a Nordest”: ogni settimana l’app “Despar Tribù” regala uno sconto per l’acquisto di uno skipass giornaliero in Friuli Venezia Giulia.

Prosegue a svilupparsi senza intoppi, intanto, il calendario delle animazioni sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, tra appuntamenti ed eventi a misura d’inverno.

Si stanno per chiudere gli Eyof, il festival olimpico della gioventù europea, in programma fino a domenica 29 gennaio e che ha coinvolto tutte le località montane del Friuli Venezia Giulia e delle vicine Austria (Spittal) e Slovenia (Planica), in un evento senza confini con 14 discipline invernali ospitate da 12 sedi di gara.

Domenica a Claut andrà in scena l’Open curling, la giornata dedicata all’open day per scoprire la disciplina, mentre a Sella Nevea riprende lo Ski alp, Notti a Sella: Ski Alp in notturna, in programma ogni venerdì dalle 17.00 alle 21.30 fino a fine stagione (organizzato da Asd Val Resia - info al 3886059065), in attesa della prossima settimana quando in Fvg sarà ospitato il Trofeo Biberon a Forni di Sopra, evento giunto alla sua 39esima edizione nazionale e 18esima internazionale, in programma da venerdì 3 a domenica 5 febbraio a Forni di Sopra: nell’occasione si svolgerà anche l’Inaugurazione del Presepe di Sutrio in Vaticano (venerdì 3 febbraio alle 18), con la cerimonia organizzata per il ritorno a casa, appunto, del presepe in legno esposto in piazza San Pietro per il Natale 2022.

