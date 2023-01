La celebrazione a Udine

Giornata della memoria, i ragazzi delle scuole con gli ex deportati

A Udine in via della Vittoria, l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, ha riunito istituzioni e studenti al monumento ai deportati. Qui, insieme con il presidente dell’Aned, Marco Balestra, hanno preso la parola il sindaco, Pietro Fontanini, l’assessore regionale Barbara Zilli e tre ragazzi delle scuole cittadine, Sofia Pellarini del Sello, Raphael Pontonutti del Deganutti e Arianna Giubilato dell’Uccellis. "Siamo qui per assolvere a un dovere morale, per rendere onore a chi è stato vittima delle barbarie nazifasciste – ha detto Balestra –. Le parole pronunciate dai ragazzi che sono intervenuti dimostrano come il ricordo sia ancora vivo, grazie a chi è riuscito a perpetralo nel tempo e a cerimonie come quella di oggi". (Video di Alessandro Cesare)

01:22