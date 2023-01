Ospedale di comunità e sale operative a Udine: la Regione investe più di 188 milioni

La nuova sanità del Friuli centrale avanza con la forza dei numeri – oltre 188 milioni di euro di investimenti destinati a lievitare fino a quota 254.142.297 sull’onda del caro prezzi – cifre che non solo traducono progetti relativi a immobili, tecnologie e posti letto, ma sottendono a nuovi rapporti con il territorio e servizi agli utenti. Il piano degli interventi per l’Ambito sociosanitario del Friuli Centrale è stato illustrato dal direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, Denis Caporale. "Un importante piano di investimenti che riguarda questa parte di territorio di Asufc, in particolare si tratta del Distretto di udine e dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Una risposta che la comunità aspettava da anni".

