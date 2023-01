Martedì i funerali in Duomo a Udine

UDINE. Fino all’ultimo Enzo Cainero ha tenuto i contatti con un altro dei suoi mondi, quello degli alpini e in particolare del gruppo di Cavalicco capitanato da quel Franco Petrigh non a caso una delle ultime persone che aveva videochiamato.

E proprio nel borgo natio la famiglia Cainero ha voluto che domenica 29 gennaio, alle 18, venga recitato il rosario per Enzo.

I funerali invece saranno celebrati martedì 31 gennaio, alle 11, in Duomo a Udine, un maxischermo sarà predisposto fuori dalla chiesa.

La famiglia, poi, che ringrazia per il sostegno in questi mesi difficili l’ospedale di Udine e il Gervasutta, chiede di ricordare Enzo in un unico modo, quello della solidarietà in favore della Fondazione Progettoautismo. È possibile, dunque, effettuare un bonifico bancario alle seguenti coordinate: Conto Banca Popolare di Cividale Intestato a Fondazione Progettoautismo FVG onlus IBAN IT37W0548412300CC0360000212. Causale erogazione liberale.