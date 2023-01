Auto esce di strada a Beivars: morto il conducente

UDINE. Una persona è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale accaduto poco dopo le 17.30 di domenica 29 gennaio nella frazione di Beivars, a Udine, in via Emilia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto è intervenuta la polizia di Stato), la persona che conduceva una vettura ne ha perso il controllo: il veicolo è uscito di strada. Non risultano coinvolti altri mezzi.

Lanciata da alcuni passanti la richiesta di aiuto al numero unico 112, sul posto sono giunte un'auto medica e un'ambulanza, provenienti entrambe da Udine. Attivati anche i vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con i sanitari per velocizzare i soccorsi.

Per la persona rimasta coinvolta nell’incidente, un 77enne di Trasaghis, non c’è stato nulla da fare, con il personale medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.