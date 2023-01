Cade con la moto sul greto del Tagliamento: è grave

Un giovane ha riportato ferite gravi in un incidente avvenuto nella mattinata di domenica 29 gennaio sul greto del Tagliamento, nel comune di San Martino al Tagliamento.

Il giovane è caduto, per cause corso di accertamento, da una moto da cross e dopo aver perso il controllo del mezzo è stato sbalzato per 10 metri.

Gli amici hanno dato l’allarme ed è stato trasportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi.