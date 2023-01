Il conducente perde il controllo dell’auto che si schianta contro un muro: quattro feriti

AVIANO. Perde il controllo dell’auto che termina la sua corsa schiantandosi contro un muro. Sono quattro le persone rimaste ferite nel pomeriggio di domenica 29 gennaio a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la strada regionale 464, nel tratto denominato via Monte Cavallo dal territorio comunale di Aviano conduce a Piancavallo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale), il conducente del veicolo ha perso il controllo e la macchina è andata a schiantarsi contro un muro. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Lanciata la richiesta di aiuto al numero unico per le emergenze 112, gli operatori della centrale operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla struttura operativa regionale dell'emergenza sanitaria (Sores) che ha inviato sul luogo dell’incidente l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Attivati anche i vigili del fuoco.

Quattro le persone rimaste coinvolte nell'incidente: tutte hanno ricevuto le prime cure sul posto da parte del personale sanitario. Per una delle persone rimaste ferite è stato disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un'altra delle quattro persone coinvolte è stata invece trasportata in ospedale, con l'ambulanza, al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Entrambe hanno riportato traumi alla parte bassa del corpo.