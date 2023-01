Morto a 65 anni Luciano Sulli, ex direttore della Protezione civile regionale e per un decennio sindaco di Verzegnis

UDINE. Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia in lutto per la prematura scomparsa di Luciano Sulli, 65 anni, di Verzegnis, ex direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e primo cittadino di Verzegnis, incarico ricoperto dal 2004 al 2014.

Sulli lascia la moglie e due figli, ma a piangerlo sono in tanti: amici ed ex colleghi. Era stato direttore dell'Ispettorato delle foreste di Tolmezzo ed era attivo in numerose associazioni del suo territorio, tra cui la Asd Verzegnis.

L'amministrazione comunale di Verzegnis, retta dal sindaco Andrea Paschini, e la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia «sono vicini alla famiglia in questo difficile momento. Luciano lascia un grande vuoto».