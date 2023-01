Scontro tra due auto in centro a Manzano, sei le persone coinvolte

MANZANO. Sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale accaduto poco prima delle 2 di domenica 29 gennaio, in via Roma, a Manzano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due vetture si sono scontrate.

Gli infermieri della Sores hanno attivato non solo gli equipaggi dell'automedica e dell'ambulanza ma anche le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

Sul posto sono giunte un'automedica da Udine e l'ambulanza proveniente da Cividale. Sei le persone coinvolte nell'incidente, tutte controllate sul posto, due trasportate poi all'ospedale di Palmanova con lesioni non gravi.

Due persone sono state soccorse nella tarda serata di sabato 28 gennaio, intorno alle 22:30, a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Udine lungo viale Palmanova all'altezza di un ristorante etnico.

Incidente a Udine, un ferito. Per cause in corso di accertamento alla parte delle forze dell'ordine, due automobili si sono scontrate e una persona è rimasta ferita. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza. La persona ferita è stata soccorsa dalle equipes sanitarie e quindi trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la cura di ferite non gravi.