A Udine l’ultimo saluto, a Cavalicco una piazza per lui

In centinaia di persone alla camera ardente per Enzo Canero.

Una processione continua.

Il primo a presentarsi l’altra sera è stato Massimo Giacomini, poi ieri è toccato, tra gli altri, a Giorgio e Manulea Di Centa, capitan Bettarini, Delle Vedove, Milani, Gorlato, Enrico Gasparotto, i rappresentanti delle Frecce Tricolori che hanno posato il berretto della Frecce accanto al feretro e che oggi avrebbero voluto sorvolare il duomo se fosse arrivata in tempo l’autorizzazione dell’Aeronautica.

Il ritratto di Enzo Cainero realizzato lunedì mattina dal maestro Celiberti durante la visita alla camera ardente

E poi, Piccin, mister promozione Bardini, i vecchi compagni del Ricreatorio Festivo udinese rappresentati dal capitano Nilgessi, persino una delegazione dal Giappone con il presidente di Carniabike Forgiarini in ricordo del progetto Fuij- Zoncolan.

E poi tanti rappresentanti del mondo economico e industriale.

Anche il maestro Giorgio Celiberti, 93 anni. Arrivato in sedia a rotelle si è messo accanto al feretro e, fattosi portare carta e penna, ha disegnato un ritratto, ultimo regalo all’amico.

E in migliaia arriveranno martedì 31 gennaio alle 11 in duomo a Udine per dare l’ultimo saluto al manager.

Il servizio d’ordine sarà curato dalla Protezione civile regionale, all’esterno ci sarà un maxi schermo, nutrita rappresentanza degli alpini, coro compreso, mentre parleranno a fine cerimonia, nell’ordine, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, l’assessore regionale e amico di Cainero, Riccardo Riccardi, e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Cavalicco, paese d’ordine del commercialista.

Che il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti ricorda così. «Per Cavalicco Enzo è stata una figura straordinaria, e nonostante la sua grande levatura, si è sempre dimostrato legato al paese. Il minimo che possiamo fare ora è dedicargli la nuova piazza della sua Cavalicco».