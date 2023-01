Tre nuove lauree e tempi più rapidi per le assunzioni

Tre nuovi corsi di laurea per la formazione degli insegnanti, degli ingegneri per la sostenibilità ambientali e degli esperti in istituzioni europee, semplificazione delle regole per aprire le porte ai giovani ricercatori senza rottamare i vecchi, tempi certi per l’accreditamento dei fondi ordinari e straordinari per fronteggiare tempeste imprevedibili come il caro bollette e realizzare le opere del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr).

Tracciato il perimetro in cui intende muoversi nei prossimi tre anni, il rettore dell’università di Udine, Roberto Pinton, ha chiesto certezze di bilancio al ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, collegata da remoto nel corso della cerimonia di apertura del 45° anno accademico dell’ateneo friulano.

Le aree del futuro

Nella nuovissima biblioteca dei Rizzi, facendo attenzione di non «inciampare» nei ringraziamenti in marilenghe, il rettore ha indicato le otto aree interdisciplinari determinanti nel prossimo triennio: Invecchiamento attivo, Cibo e agroalimentare, Sostenibilità dei processi produttivi ed energia (green economy), Intelligenza artificiale, Interculturalità, Digital humanities, Governance e pubblica amministrazione digitale, Enti e relazioni sovranazionali.

L’ateneo friulano nato per volontà popolare, all’indomani della pandemia, punta su sostenibilità e ambiente calati nelle diverse declinazione anche nei nuovi corsi di laurea che entreranno a far parte dell’offerta formativa del prossimo anno accademico 2023/24.

Si tratta di Scienze dell’educazione per la formazione degli insegnanti delle scuole dell’infanzia, la laurea magistrale in Industrial engineering for sustainable in inglese che – queste le parole del rettore – «completa l’offerta incentrata sulla sostenibilità ambientale applicata all’ingegneria industriale», e la magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee pensata per favorire il dialogo interdisciplinare e la proiezione internazionale dei laureati in scienze giuridiche.

Ricerca e trasferimento tecnologico

L’università di Udine sta reclutando 17 ricercatori a tempo determinato che andranno ad aggiungersi ai 30 già reclutati con altri bandi. È in corso il riequilibrio generazionale che, come ha garantito rettore, non richiederà la rottamazione di chi ha alle spalle anni di esperienza.

Questo è solo uno dei punti previsti nel piano strategico d’ateneo che prevede l’integrazione della ricerca e della didattica in una dimensione internazionale.

«L’università di Udine è fra gli enti fondatori del NBational biodiversity future centre, che si occuperà di ricerca e innovazione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità quale elemento centrale su cui fondare lo sviluppo sostenibile e del Centro nazionale di ricerca Agritech, che promuove la qualità delle produzioni agricole, garantendo l’adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici».

Il rettore ha ricordato che l’ateneo di Udine partecipa al consorzio per l’Ecosistema dell’innovazione iNest sulle tecnologie digitali e al Future farming sulla sperimentazione di modalità di coltivazione sostenibile e la produzione di alimenti, biomolecole e biofarmaci. Sono temi previsti dal Pnrr da qui la necessità di poter contare su tempi certi di finanziamento per la realizzazione dei progetti.

Le richieste

«L’università di udine guarda con coraggio e senso di responsabilità alle grandi trasformazioni, per essere un luogo dove gli studenti possano attivamente partecipare alla costruzione del futuro» ha aggiunto il rettore invitando le istituzioni, «e soprattutto chi ci amministra» a supportare questo percorso.

E rivolgendosi al ministro ha concluso: «È necessario che queste iniziative siano accompagnate da interventi efficaci, che permettano agli atenei di operare in sicurezza di bilancio e nei tempi rapidi richiesti soprattuto dalle misure straordinarie legate al Pnrr». Allo stesso modo il rettore ha definito «importante» poter «contare su un sistema di valutazione sempre più chiaro in ogni suo passaggio, tale da favorire azioni di miglioramento da parte di tutti gli atenei».

Ultima ma non per importanza «l’auspicabile accelerazione sulla revisione delle modalità di reclutamento per utilizzare al meglio le risorse ordinarie e straordinarie, favorendo la più rapida immissione dei giovani nel percorso accademico».

Fondamentale sarà «consolidare la sintonia di visione e progettuale con le altre istituzioni locali, le città in cui la nostra università ha sede». Con questo impegno il rettore ha dichiarato aperto il 45° anno accademico, mentre l’orchestra e il coro “Gilberto Pressacco” intonavano l’immancabile Gaudeamus.