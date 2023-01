Un paese in festa, nonna Livia ha compiuto 103 anni: «Una vita tranquilla vissuta in serenità con la mia famiglia»

SAN GIOVANNI AL NATISONE. Festeggiamenti a San Giovanni al Natisone per i 103 anni di nonna Livia: un compleanno speciale e insolito per l’ambito traguardo raggiunto in salute, serenità e inviabile lucidità.

Nonna Livia ha accolto con grande emozione gli auguri dei figli Maurizio e Natalia con nipoti e pronipoti ricordando le tappe della sua vita, segnata da tanti ricordi che restano scolpiti nel suo cuore.

Fino a pochi mesi fa la comunità vantava tre grandi anziani. Ma dopo i decessi si sono registrati in paese Livia Pellegrini, ormai è rimasta l’unica ultracentenaria ed è diventata la “nonnina” del paese.

Nonna Livia non si vanta del traguardo raggiunto, della forma fisica e mentale che ancora oggi mantiene, quanto al segreto della sua invidiabile forma, si limita a raccontare stralci di «una vita tranquilla vissuta in serenità con la mia famiglia e tanta fortuna che spero mi assista ancora».

Da lei si sono recati in visita ufficiale anche il sindaco Carlo Pali e il consigliere Giorgio Mainardis che le hanno rivolto gli auguri a nome di tutta la comunità. —