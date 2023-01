Gli alpini in difesa delle donne: nasce un sito contro le molestie

Alpini alfieri di una nuova battaglia: quella contro la violenza sulle donne. Giocano d'anticipo le penne nere, che l'anno scorso sembravano travolte dall'ondata di polemiche seguita all'Adunata di Rimini, con presunte molestie segnalate da alcune donne e una sola denuncia, poi archiviata.

Ora l'Ana, in vista dell'Adunata di Udine, spiazza tutti e da una vicenda che avrebbe potuto far collassare il sodalizio trae spunti positivi, aprendo la pagina online www.controlemolestie.it in cui lancia un appello a singoli, associazioni di volontariato e aziende per lavorare insieme con iniziative, opere di sensibilizzazione, progetti in grado di arginare un fenomeno sempre più preoccupante.

«Dopo Rimini abbiamo avviato, basandoci sui nostri valori incentrati su spirito di servizio, solidarietà, amore per la convivenza e la pace, una riflessione profonda anche sul tema dei comportamenti molesti: in Italia il 31% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto una qualche forma di violenza fisica o sessuale» scrive l'Associazione nazionale alpini guidata dal presidente, il trevigiano Sebastiano Favero. I dati sono quelli dell'Istat che cita numeri enormi, si parla di quasi 7 milioni di donne: una su tre. E se affrontiamo le molestie verbali la percentuale sale all'80%.

«È una situazione non accettabile in una società civile e libera, in difesa della quale l'Associazione nazionale alpini lavora da 103 anni». Il nuovo sito non dà spazio a equivoci e spiega subito a lettere cubitali che "le molestie non sono complimenti non graditi.

Non sono atti di goliardia. Sono gesti malsani, apprezzamenti di natura sessuale rivolti in modo esplicito, volgare e talvolta minaccioso a una donna incontrata per strada o in un luogo pubblico, non più tollerabili». Serve un cambiamento culturale profondo di cui gli alpini vogliono essere protagonisti.

«Il progetto» spiega Favero, «è nato dopo una riflessione importante, partita dai valori che da sempre ci contraddistinguono». Da quando le prime penne nere si sono radunate in gruppi dopo la Grande Guerra hanno sempre portato avanti azioni solidali a favore della comunità, nelle emergenze terremoti alluvioni e recentemente con il Covid.

«Riteniamo che sia importante promuovere un cambiamento culturale che passi in primo luogo attraverso l'esempio: abbiamo avviato al nostro interno un progetto di sensibilizzazione attraverso cui i nostri associati sappiano riconoscere i comportamenti inadeguati e al tempo stesso si adoperino a sorvegliare in modo che tali comportamenti non vengano mai agiti, da nessuno» aggiunge Favero,

«Intraprenderemo azioni rivolte a tutti, raccogliendo anche questa sfida che poche realtà si sono candidate ad affrontare, lasciando le donne spesso sole ad affrontare questo tema, in un clima troppe volte contraddistinto da sterili contrapposizioni.

Per dare alla sfida un'opportunità di realizzazione concreta, l'azione sarà trasversale, prevede l'ascolto delle voci più diverse, collaborando con tutti, senza preconcetti».

E mentre chiama a raccolta uomini e donne «di buona volontà», l'Ana non abbandona il fronte interno e sta sensibilizzando i 330 mila alpini iscritti alle 80 Sezione d'Italia attraverso momenti di riflessione specifici: «Davanti a una manifestazione di inciviltà quali sono le molestie verbali», dice Favero, « non vogliamo tirarci indietro. Vogliamo essere parte della soluzione, non del problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA