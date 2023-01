Lavoratori in nero in un’azienda: attività sospesa e multa a una ditta agricola esterna

Durante un ultimo controllo sul lavoro nel settore dell’agricoltura da parte dell’Ispettorato del Lavoro e dai Carabinieri del Comando carabinieri per la tutela del lavoro di Pordenone, nel corso di operazioni di potatura nelle campagne di Morsano al Tagliamento, è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare nei confronti una ditta agricola contoterzista per l’impiego di 4 lavoratori “in nero” su un totale di 7 impiegati.

Nel mese in corso, sempre nel settore dell’agricoltura, sono stati emessi ulteriori 4 provvedimenti di sospensione anche nei comuni di San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo per l’impiego di lavoratori in nero. Sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti delle ditte irregolari per oltre 25.000 Euro.

A seguito di ulteriori controlli da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro nei settori dell’edilizia e della ristorazione nei comuni di Pordenone e Polcenigo, sono stati adottati altri due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di lavoratori in nero.

Entrambe le ditte hanno ricevuto sanzioni per oltre 5.000 Euro.