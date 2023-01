Tempi lunghi per il rilascio del passaporto: aperture straordinarie degli uffici alla Questura di Pordenone

UDINE. In considerazione dell’elevato numero di istanze presentate per ottenere il rilascio dei passaporti e al fine di agevolare l’utenza, da mercoledì 1° febbraio e fino a venerdì 3 febbraio, l’ufficio passaporti della Questura di Pordenone sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

L’apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti della Questura di Pordenone è rivolta ai cittadini che hanno già ottenuto l'appuntamento mediante prenotazione sul portale dedicato con necessità di anticipare la data del rilascio.

Passaporti al rallentatore a Udine e a Pordenone: per i rinnovi l’attesa può arrivare a sei mesi Enri Lisetto 18 Gennaio 2023 in questuraEnri Lisetto

Eventuali richieste per il rilascio urgente del passaporto per coloro che non hanno richiesto l’appuntamento tramite il portale dedicato, e che abbiano necessità di intraprendere un viaggio all'estero per motivi urgenti (salute, lavoro, studio o altro comprovata necessità) potranno essere presentate direttamente allo sportello dell'Ufficio Passaporti.

Nelle prossime settimane verranno effettuate ulteriori aperture straordinarie.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine internet della Polizia di Stato all’indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/10301 oppure contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Pordenone telefono 0434/238502.