Incendio distrugge una cabina elettrica dell'Università di Udine: 200 famiglie senza corrente

Un incendio ha distrutto completamente, nel primo pomeriggio di martedì 31 gennaio, una cabina elettrica di media tensione nella sede della Facoltà di economia dell’Università di Udine, in via Tomadini. Oltre 200 famiglie residenti tra le vie San Valentino e Pracchiuso sono rimaste senza energia elettrica. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a domare l’incendio evitando che si propagasse al piano superiore. Le cause devono essere ancora accertate. Gli studenti sono stati tutti evacuati: non ci sono feriti o intossicati.(videoproduzioni Petrussi)

00:24