Lo statuto di autonomia del Fvg ha 60 anni, un video ricorda i personaggi e i momenti

Il 31 gennaio di sessant'anni entrava in vigore lo statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia. In questo video, realizzato dall'Agenzia di stampa del Consiglio regionale, in sessanta secondi si ripercorrono sessant'anni di storia con i volti dei personaggi di questa regione e gli avvenimenti.

01:18