Si spacciano per tecnici del gas: “Metta i gioielli nel frigo”. Poi scappano con il bottino

GONARS. Il solito canovaccio: due persone che suonano alla porta, spacciandosi per tecnici del gas e che invitano il malcapitato anziano preso di mira a riporre precauzionalmente i propri gioielli in frigorifero, al riparo da eventuali effetti nocivi del metano.

A Buttrio il tentativo di truffa è stato sventato con prontezza da una ottantenne, che ha costretto alla fuga i due soggetti. A Gonars, nella stessa mattinata del 31 gennaio, è andata meglio ai truffatori (sono gli stessi?) che si sono presentati alla porta di una settantatatreenne: indossavano una mascherina Ffp2 e la pettorina arancione, si sono presentati come tecnici del gas, spiegando che era in corso lungo la strada un intervento per una perdita.

Anche in questo caso hanno chiesto all’anziana di riporre i propri monili in oro nel frigorifero: la donna, dopo un attimo di comprensibile titubanza, ha accolto l’invito dei malviventi, che l’hanno poi invitata ad allontanarsi con una scusa dalla cucina.

A quel punto uno dei due ha arraffato i gioielli (valore stimato in 2 mila euro) e, assieme al complice, si è dileguato. La pensionata si è presentata, mercoledì 1 febbraio, dai carabinieri di Palmanova per formalizzare la denuncia.