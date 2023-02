Pilota morto nell’elicottero precipitato, la Procura di Pordenone indaga per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo di indagine, contro ignoti, per omicidio colposo, e per altre ipotesi di reato minori, collegate a quella principale, in relazione alla morte di Igor Schiocchet, imprenditore bellunese di 45 anni, precipitato – martedì 31 gennaio – con il proprio elicottero a Sequals, nel greto del torrente Meduna.

Pilota esperto, imprenditore e amante dei kart: chi è il 45enne morto nello schianto con l’elicottero Valentina Voi 31 Gennaio 2023 l’intervistaValentina Voi

Un'inchiesta parallela è stata aperta da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha inviato in Friuli un proprio ispettore. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche hanno mappato l'intera zona anche con l'utilizzo di droni.

Schiocchet viveva a Trichiana (Belluno) e aveva un'azienda di pitture e vernici. Era un grande appassionato di elicotteri. Martedì mattina era decollato da Belluno, assieme ad un amico che si trovava su un altro velivolo che volava a breve distanza, quando ha perso il controllo, schiantandosi dopo una discesa da un'altezza di circa 100 metri.

Il velivolo, di sua proprietà, era un CH7, Charlie1, uno degli ultraleggeri più venduti. La vittima aveva moltissime ore di volo alle spalle.