«Signora, suo figlio ha causato un incidente», finto avvocato si fa consegnare gioielli in oro

UDINE. «Signora, suo figlio ha causato un incidente: per evitare l’arresto è necessaria una cauzione di svariate migliaia di euro. Prepari contanti e gioielli, un mio incaricato suonerà tra poco alla sua porta».

E’ il tenore della chiamata che ha ricevuto, mercoledì 1 febbraio, una settantaquattrenne residente in via Valente, nella zona orientale di Udine: dall’altra parte della cornetta un finto avvocato, che è riuscito – giocando sulla sensibilità di una madre – a convincerla a preparare i monili in oro che custodiva in casa.

Pochi minuti dopo la chiamata un uomo si è effettivamente presentato alla porta della donna, recuperando i gioielli, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro.

Soltanto dopo aver telefonato al figlio l’anziana si è resa conto di essere rimasta vittima di un raggiro: nel pomeriggio ha presentato denuncia ai carabinieri di Udine est, che ora indagano sull’accaduto.