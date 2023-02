Vienna annuncia: misure anti-Covid finiranno a giugno 2023

A fine giugno termineranno tutte le misure anti-Covid in Austria. Lo ha annunciato il ministro alla salute Johannes Rauch dopo la seduta del consiglio dei ministri a Vienna. «La pandemia se ne va, il virus resta», ha aggiunto il verde.

Con il primo maggio cade l'obbligo di mascherina in ospedali e rsa. Termina anche la possibilità di smart working per le persone a rischio. Con il 30 giugno verranno revocate tutte le misure anti-Covid, come anche l'obbligo di segnalazione di casi di positività