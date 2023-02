Con lo scooter contro un’auto: ragazzo di 17 anni sbalzato per cinque metri finisce in ospedale

GEMONA. Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio dagli operatori sanitari per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto all'incrocio tra la statale 13 Pontebbana e via Trasaghis a Gemona del Friuli.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella a uno scooter si è scontrato con una vettura ed è stato sbalzato per circa 5 metri, rovinando a terra.

Gli infermieri della Centrale Sores di Palmanova hanno inviato subito sul posto un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso.

Attivati subito per quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con gli operatori sanitari.

Il minorenne è stato soccorso e quindi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.