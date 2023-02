Esce di strada con l’auto e finisce contro un albero: grave

Un uomo è stato soccorso, attorno alle 5.30, a Udine in viale Palmanova, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente ha perso il controllo della sua auto, che si è schiantata contro un albero.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica.

L'uomo è stato trasportarla all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Udine.