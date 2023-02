Perde il controllo del mezzo e si ribalta fuori strada: camionista ferito

CASTIONS DI STRADA. Perde il controllo del mezzo pesante che si ribalta in un fosso. Incidente stradale alle 8 di giovedì 2 febbraio, a Castions di Strada, lungo la viabilità che conduce a Muzzana del Turgnano.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un camion ha perso il controllo ed è uscito di strada. Dopo la chiamata di aiuto al Nue112 gli infermieri hanno inviato sul posto un'ambulanza.



L'equipaggio sanitario ha trasportato il ferito all'ospedale di Palmanova, in condizioni non particolarmente gravi. Sono state attivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Cervignano per la messa in sicurezza.

A seguito dell'incidente si è verificato anche un piccolo sversamento di combustibile all'interno di un canale che costeggia la carreggiata.