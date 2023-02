L’appello della Sores a chi chiede soccorso: “Aiutateci ad aiutarvi”

Lo scorso anno la centrale Sores ha ricevuto 643.352 chiamate, 50 mila in più dell’anno precedente, di queste ne ha gestite 139.858 pari al 30% del totale.

Il restante 45% (285.532) è state processate dagli operatori del 112 perché non erano chiamate sanitarie, il 5% (33.507) dai vigili del fuoco e il 20% (130.355) dalle forze dell’ordine.

Alle quasi 140 mila chiamate ricevute da altrettanti cittadini alle prese con emergenze sanitarie, la Sores ha gestito altre 400 mila chiamate giunte da ospedali e da altre strutture sanitarie.

A queste si aggiungono altre 131 mila indirizzate anche dal soccorso alpino, la Sores, nel 2022, ha codificato oltre 700 mila chiamate. Il 26% delle chiamate è stato fatto in meno di 59 secondi, l’attivazione dei mezzi per raggiungere i pazienti più gravi, i codici gialli e rossi, richiede non più di due secondi.

I dati dell’attività sono stati illustrati nella sede di Palmanova dal direttore della Sores, Amato De Monte, per rassicurare i cittadini che dopo il Covid dimostrano un calo di fiducia nei confronti della sanità e dei sanitari, invitandoli a collaborare con gli operatori della Sores durante il triage.

Procedura, questa, caratterizzato da domande precise per inquadrare il problema e dai consigli necessari per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

L’invito alla collaborazione si traduce in un appello a non aggredire verbalmente il personale della Sores che troppo spesso, al telefono, viene preso a male parole.

Al fine di promuovere la cultura del pronto soccorso e di informare la cittadinanza sul funzionamento del servizio, la Sores la centrale operativa alle visite e organizzerà una specifica campagna, potenziando anche il programma dei corsi di pronto intervento.