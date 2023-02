Il ringraziamento e l’apprezzamento di Mattarella e Meloni per l’agenda dello Scriptorium

Il ringraziamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i complimenti della premier Giorgia Meloni, rimasti entrambi entusiasti del dono ricevuto: lo Scriptorium Foroiuliense di San Daniele, che aveva inviato alle massime cariche dello Stato la propria agenda 2023, realizzata interamente a mano con tecniche antiche, si è visto recapitare a distanza di poche settimane due lettere di plauso, prima dalla presidente del Consiglio dei ministri e, due giorni fa, da Mattarella.

«Dal capo dello Stato, cui annualmente inoltriamo l'agenda - informa Roberto Giurano, presidente dello Scriptorium -, ci erano già pervenuti ringraziamenti; per la prima volta abbiamo invece ricevuto quello di Giorgia Meloni, che ha espresso vivo apprezzamento per il nostro lavoro, indicandoci come eccellenza italiana nel mondo».

Complimenti per la qualità del lavoro erano arrivati allo Scriptorium anche dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Luca Goretti, a sua volta destinatario dell'agenda: «Ci ha mandato - racconta sempre Giurano - un messaggio di encomio. Ora per i 100 anni dell'Aeronautica stiamo preparando una carta in filigrana con il logo del centenario: al comandante abbiamo anche trasmesso un video che ci mostra all'opera, intenti a crearla».