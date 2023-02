Udine, in arrivo 8 agenti di polizia municipale: selezioni al via

Prove fisiche nella giornata di giovedì 2 febbraio al campo di atletica di Paderno, prove previste nell’ambito del concorso per la selezione di 8 agenti di polizia locale per il comando di Udine. Si sono presentate in tutto 89 persone, tra uomini e donne. Nella videointervista di Anna Rosso, il comandante Eros Del Longo spiega le esigenze del Corpo di polizia minicipale di Udine, principalmente legate alla careza di personale.

03:21