Udine, l'assessore Ciani: «I bambini nascono da mamma e papà e restano tali per tutta la vita»

Sono destinate a far discutere le parole di Alessandro Ciani, l'assessore comunale di Udine che, a margine dell'iniziativa "La luce della vita illumina Udine", presentata a palazzo D'Aronco, ha precisato quale sia, secondo lui, il concetto di famiglia: «I due colori, rosa e azzurro, sembrano un'ovvietà. Ma in questo periodo in cui c'è la tendenza a negare l'ovvietà, a noi piace ribadirla: i bambini nascono grazie a una mamma e a un papà e nascono maschietti o femminucce, restando tali per tutta la vita».

00:51