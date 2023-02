Donna cade e non riesce a muoversi, soccorsa dai pompieri che entrano da una finestra grazie all'autoscala

PORDENONE. Spettacolare soccorso a un'anziana caduta in casa, nella mattinata di venerdì 3 febbraio, a Pordenone in Borgo Colonna, all'imbocco di via Vallona.

La donna era impossibilitata a muoversi e per poterle prestare le prime cure sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, con un'autoscala che ha dato loro accesso a una finestra. Con loro c’era il personale infermieristico del 118.

L'area, centrale, è trafficata e la zona è stata momentaneamente chiusa al transito dei veicoli. Le operazioni di soccorso si sono svolte sotto gli occhi di numerosi cittadini.

La donna soccorsa, secondo le prime notizie, non versa in gravi condizioni.