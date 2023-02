Scontro frontale tra due auto vicino al distributore di benzina, feriti i conducenti

MAJANO. Due persone sono state soccorse, attorno alle 23.30 di giovedì 2 febbraio, a causa delle ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Farla di Majano, lungo la ex strada provinciale 10, all'altezza di un distributore di benzina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine, interventi per i rilievi, si sono scontrate due vetture. L'impatto, violento, è stato frontale.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue112.



Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto gli equipaggi di due ambulanze provenienti da San Daniele e Gemona e l'equipaggio di una automedica proveniente da Udine. Il ferito più grave è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie ma non in pericolo di vita mentre la seconda persona ferita è stata portata in condizioni meno gravi all'ospedale di San Daniele del Friuli.



Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.