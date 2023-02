Udine

Accoglienza ai minori, sospesa la licenza ad Aedis. Parla il responsabile

Dopo un sopralluogo dei carabinieri del Nas, il Comune di Udine ha deciso di sospendere l'autorizzazione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati alla struttura che la cooperativa Aedis gestisce in viale XXIII Marzo nel capoluogo friulano. Abbiamo visitato la palazzina: ne parla il responsabile della qualità e della sicurezza della struttura, Francesco Bazzaro.(Video a cura di Christian Seu)

02:44