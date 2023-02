Pordenone, donna cade in casa: soccorsa dai pompieri grazie all'autoscala

Spettacolare soccorso a un'anziana caduta in casa, nella mattinata di venerdì 3 febbraio, a Pordenone in Borgo Colonna, all'imbocco di via Vallona. La donna era impossibilitata a muoversi e per poterle prestare le prime cure sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con un'autoscala che ha dato loro accesso a una finestra (videoproduzioni Petrussi).

01:06