Perde il controllo della moto che finisce fuori strada, muore ragazzo di 21 anni

Un motociclista ha perso la vita lungo la strada regionale 308. L’incidente mortale è avvenuto nel Padovano, a Bragni di Cadoneghe, intorno alle 15 di sabato 4 febbraio, ai confini con Campodarsego.

La fuoriuscita di strada è stata autonoma. I rilievi sono stati affidati alla Polstrada, che hanno escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

Nonostante il rapido intervento dei medici del Suem 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La vittima è un giovane di 21 anni residente in provincia di Udine.