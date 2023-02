Sacile, l’auto esce di strada: muore per un malore a 62 anni

SACILE. Nella frazione di San Odorico di Sacile, in via Flangini, una persona ha perso la vita nella propria automobile. Si tratta di un uomo, C.M., 62 anni, che stava procedendo in direzione Sacile quando è uscito autonomamente di strada.

Immediata la chiamata di aiuto scattata con una telefonata al numero unico di emergenza. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione prestate dalle équipe sanitarie.

L’uomo, probabilmente vittima di un malore, è stato trovato privo di vita all'interno dell'abitacolo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Pordenone e i carabinieri della stazione di Sacile.