Vento forte in Carnia: danni a un’abitazione, albero su un’auto ferito un bambino

FORNI DI SOPRA. Sono almeno cinque gli interventi dei vigili del fuoco, nella mattina di sabato 4 febbraio, per alberi abbattuti a causa delle forti raffiche di vento tra Forni di Sopra e Forni di Sotto. Una pianta è caduta sopra una macchina. Al lavoro ci sono anche i volontari della Protezione civile coordinati dall'assessore Lorenzo Antonutti.

A Paularo, sempre a causa del vento, ci sono stati ingenti danni alla copertura di una abitazione. I volontari della Protezione civile sono intervenuti per mettere in sicurezza una casa il cui tetto è stato parzialmente divelto.

I volontari hanno transennato l'area in modo tale che eventuali altri elementi in distacco non causino danni alle persone. Si tratta di un edificio non abitato nella frazione di Chiaulis. I volontari stanno monitorando il territorio del comune anche per la segnalazione di alcuni alberi caduti senza danni alle persone o alle cose.

Un secondo danno ha riguardato, sempre causa vento forte, le coperture di un immobile pubblico di proprietà del Comune. Si tratta di un edificio adibito ad autorimessa.

Alcune altre criticità riguardano la caduta di lamiere senza alcuna persona coinvolta.

Un palo della pubblica illuminazione è caduto nella frazione di Trelli e per questo sono intervenuti i vigili del fuoco.

A Forni di Sopra la viabilità a causa della caduta degli alberi è stata interrotta in quattro strade. Nelle vicinanze delle scuole una pianta è caduta sopra un'auto che stava transitando e a bordo della quale c'era anche un bambino che è rimasto ferito in modo lieve.

A seguito dello schianto, infatti, il parabrezza della macchina è andato in frantumi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori del 118.