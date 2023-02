Crimini nazisti, al via i processi contro la Germania: "Non possono andare in prescrizione"

Approderà lunedì al tribunale di Udine l'azione legale promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania per i crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale. La prima istanza che verrà esaminata si riferisce all'eccidio di malga Promosio commesso dai nazifascisti fra il 21 e il 22 luglio 1944, ma il primo scoglio arriva dall'Avvocatura dello Stato. L'annuncio è giunto ieri in un incontro cui hanno preso parte l'avvocato Andrea Sandra che rappresenta le famiglie di 15 vittime della strage, Franco Corleone garante dei diritti delle persone private della libertà personale nel Comune di Udine, Marco Balestra dell'Aned Udine, Massimo Brianese (Società della ragione), Fabrizio Dorbolò assessore del Comune di Paluzza e Aulo Maieron dell'Anpi Val But (Videoproduzioni petrussi)

