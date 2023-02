Coinvolto in un incidente e positivo all’alcoltest: denunciato e patente ritirata

Dopo essere rimasto coinvolto in un incidente - senza feriti - avvenuto ad Oleis di Manzano verso le 2 di domenica 5 febbraio è stato sottoposto dai carabinieri al test dell’etilometro che è risultato positivo.

Per questo motivo un ragazzo di 23 anni residente in paese è stato deferito all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di guida in stato di ebrezza e si è visto ritirare la patente.

Aveva un tasso alcolico superiore a 1,7 g per litro di sangue, a fronte di una soglia massima consentita dalla legge di 0,5 g/L.

Altre due patenti sono state ritirate , nell’ambito di ordinari controlli stradali, a Lignano (dove un uomo di 47 anni residente nella cittadina balneare aveva un tasso superiore a 1,6 g/L) e a Latisana (dove un uomo di Gonars, classe 1965, aveva un tasso pari a 1,28 g/L).