Lega di Pordenone: Andrea Delle Vedove è il nuovo segretario

È Andrea Delle Vedove - 119 voti a 59 - il nuovo segretario della Lega provinciale di Pordenone. Il primo cittadino di Cordenons incarna l'idea della Lega dei sindaci, promossa dal segretario regionale del partito, Marco Dreosto.

In mattinata c’è stato il dibattito congressuale. "A breve mi trasferirò in Friuli Venezia Giulia perché Massimiliano Fedriga deve stravincere". Matteo Salvini al telefono ha aperto il congresso provinciale della Lega di Pordenone all'auditorium Aldo Moro di Cordenons.

Circa 170 gli iscritti (su 260 totali) presenti per scegliere il nuovo segretario del partito tra Andrea Delle Vedove, sindaco di Cordenons, ed Enzo Dal Bianco, consigliere comunale a Pasiano.

Il primo congresso a porte chiuse in base al regolamento approvato nel 2020: nessun segretario degli altri partiti invitati a portare il saluto, nessun giornalista ammesso.

Un nuovo congresso molto partecipato, con consiglieri regionali, segretari di sezione, storici militanti. Il segretario regionale Marco Dreosto ha sottolineato che se vengono commessi errori vanno ammessi, ha evidenziato la democrazia interna al partito e il fatto che la Lega sia il partito più longevo.

A portare il saluto in apertura anche il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha ricordato l'azione amministrativa della Lega in Friuli Venezia Giulia in questi anni è ha evidenziato: "Momenti democratici come questi fanno bene è normale che ci sia un confronto all'interno di un partito".

Marco Bottecchia, l'uscente, ha ricordato che sono stati tre anni impegnativi, ma non di sacrificio perché ha considerato un onore rappresentare il partito.

Ha sottolineato in particolare il valore delle relazioni create e ha ribadito: il fatto che ci siano due candidati alla segreteria è indice di democrazia. Al congresso anche il Viceministro Vannia Gava.