Controlli stradali: nell’ultimo weekend 141 violazioni e 329 punti della patente decurtati, due denunciati per guida in stato di ebbrezza

PORDENONE. Sono state 141 le violazioni al Codice della Strada, con complessivi 359 punti della patente decurtati, contestate nell’ultimo weekend dagli uomini della Questura di Pordenone, impegnati nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 febbraio in un piano di controlli finalizzati a garantire la sicurezza stradale promosso dal prefetto di Pordenone, Domenico Lione.

Nel corso dei servizi straordinari disposti dal questore di Pordenone, Luca Carocci, che hanno visto l’impiego di pattuglie di polizia di Stato, Polstrada, carabinieri, Guardia di finanza e i Comandi di polizia locale (una ventina i Comuni del territorio pordenonese interessati), sono state impiegate 54 pattuglie e 106 operatori, che hanno controllato 612 veicoli e 712 persone, contestando complessivamente 141 violazioni al Codice della Strada,con il ritiro di 4 patenti e di 4 carte di circolazione.

Inoltre, nella notte di sabato 4 febbraio, lungo la Strada Regionale 13 – Pontebbana, è stato messo in campo un articolato programma di controlli stradali finalizzato alla repressione di due «delle più pericolose condotte che possano essere adottate dagli utenti della strada – spiega una nota della Questura di Pordenone –: la guida in stato di ebbrezza alcolica e, in particolar modo, la guida in condizione di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive». Nel corso dei citati servizi, sono risultate positive alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche due persone, che sono state denunciate in quanto trovate alla guida con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti previsti: in particolare, una risultava avere un tasso alcolemico tra 0,81 e 1,50 g/l alcool, l’altra con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l alcool. Per entrambi i conducenti è scattato il ritiro della patente, con complessiva decurtazione di 20 punti.