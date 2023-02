Guasto a una tubazione, a Udine famiglie senz’acqua per diverse ore

Il guasto a una tubazione dell’acqua che si è verificato nella mattinata di lunedì 6 febbraio a Udine, al civico 201 di viale Venezia, ha fatto rimanere senza acqua per alcune ore numerose utenze.

In buona parte di queste ultime il servizio è stato ripristinato verso le 12.30 grazie all’intervento del personale del Cafc, il Consorzio per l’acquedotto del Friuli centrale.

I disagi hanno riguardato principalmente la parte destra del viale (procedendo dal centro verso la periferia) compresa tra via Cormor Alto e via Birago.

All’altezza della rotonda che c’è appunto all’incrocio tra viale Venezia, via Birago e via Gabelli scorreva in parte l’acqua perché è lì che i tecnici hanno dovuto farla defluire proprio per poter procedere alla riparazione del guasto.

Si tratta di una riparazione provvisoria, in attesa che possa essere effettuata quella definitiva che avverrà, secondo le previsioni di Cafc, nelle prossime due settimane.

In quell’occasione il servizio idrico dovrà essere nuovamente sospeso, ma di ciò verrà data tempestiva comunicazione ai cittadini interessati.