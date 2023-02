In piazza xx settembre

Pordenone, crolla parte del soffitto di un negozio di dischi

Il distacco è avvenuto alle 18 di martedì 7, in orario di apertura. «Per fortuna in quel momento non c’era nessuno». Immediato l’intervento dei vigili del fuoco: la zona è stata delimitata, ma il negozio resta aperto

Valentina Voi