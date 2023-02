Scontro tra un camion e una macchina: due persone ferite

POZZUOLO. Due feriti trasportati in ospedale in condizioni serie: è questo il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto un camion e una macchina. Lo scontro si è verificato verso le 20.30 di martedì 7 febbraio lungo via Lumignacco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.