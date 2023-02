L'ora del tech: basta password 1234, ecco 5 cose per navigare sicuri in rete

La seconda puntata della rubrica "L'ora del tech". Il 7 febbraio si festeggia la giornata mondiale per la sicurezza in Rete. Istituito e promosso dalla Commissione europea, il Safer Internet Day ? giunto quest?anno alla ventesima edizione ? ha lo scopo di stimolare una riflessione collettiva sull?uso consapevole di internet, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni. Gli eventi organizzati in tutto il mondo, Italia compresa, intendono mettere in luce anche l?importanza del ruolo attivo e responsabile di tutti per vivere la Rete in modo sicuro e positivo. Non a caso il motto dell?iniziativa è ?Together for a better internet? (?Insieme per un internet migliore?). Video a cura di Gabriele Franco

01:02