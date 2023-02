Auto si scontra con un furgone e si rovescia su un fianco

Incidente stradale, mercoledì 8 febbraio, lungo la ex provinciale 49, a Buja, in prossimità della zona industriale di Osoppo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo) si sono scontrati uno furgone e una vettura: la macchina si è ribaltata su un fianco.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue112, transitata alla Sores, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco.

Le persone coinvolte nell'incidente sono state controllate sul posto dai sanitari e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.