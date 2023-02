Cade con la moto mentre si allena sulla pista da cross: ragazzo di 17 anni ricoverato in gravi condizioni

AQUILEIA. Un ragazzo minorenne è rimasto coinvolto nel pomeriggio di mercoledì 8 febbraio in un incidente accaduto in una pista da cross, ad Aquileia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dei carabinieri della Compagnia di Palmanova è caduto dalla due ruote riportando serie ferite.

Dopo la richiesta di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della centrale Sores di Palmanova hanno inviato immediatamente sul posto un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso.

Gli operatori sanitari hanno assistito il minorenne poi trasportato in volo in condizioni gravi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.