Scoppia l’incendio, le fiamme invadono la casa: in due riescono a mettersi in salvo

LAUCO. Fiamme in una casa in località Pridignel, a Lauco, nella notte di mercoledì 8 febbraio. Verso le 4 più squadre di vigili del fuoco sono intervenute in forze per spegnere l’incendio che ha danneggiato la copertura e il piano sottostante.

Nel momento in cui è scattato l’allarme nell’abitazione c’erano due persone che sono riuscite a mettersi in salvo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.